В Зеленограде посетитель кафе начал стрелять из револьвера

6 февраля посетитель зеленоградского кафе неожиданно начал стрелять из револьвера. Так это сообщают региональные СМИ, ссылаясь на инсайдеров.

Выстрелы раздались в заведении Friend's. По неизвестной причине мужчина выхватил свое ручное оружие и трижды нажал на спуск, направив ствол в потолок. От выстрелов никто не пострадал, а сам стрелок убежал.

Позднее подозреваемого 31 года задержали поблизости от ТРЦ "Зеленопарк", расположенного в поселке Ржавки. Правоохранители установили, что на револьвер травматического действия у мужчины имеется разрешение. Судимостей у него, напротив, нет. Полицейские исключили версию с употреблением наркотических средств, однако задержанный отказывается сознаваться в причинах своего поступка. В настоящее время против него завели уголовное дело по факту хулиганства.