В Перми ученица школы отравила одноклассников неизвестным веществом

В Перми ученица распылила в классе неизвестное вещество, после чего шесть ее одноклассников обратились к медсестре, а позже с отравлением их забрали в больницу. О происшествии сообщают местные СМИ со ссылкой на школьную администрацию.

Средства массовой информации по городу Пермь сообщают о случае отравления группы школьников неизвестным веществом, которое распылила их одноклассница. Происшествия зафиксировано в школе №19. Согласно данным источника, девочка пришла в школу с таинственным флаконом. На одном из перерывов, находясь в классе, она распылила неизвестное вещество, из-за которого позже ее одноклассникам стало плохо. Шесть учеников по очереди обратились к школьной медсестре, жалуясь на недомогание. В числе симптомов они назвали головокружение, тошноту и боль в животе.

Основываясь на этом, медсестра сообщила о произошедшем в администрацию школы. Тогда было принято вызвать еще несколько бригад скорой помощи. По приезду они осмотрели весь класс и забрали в больницу тех, кто жаловался на плохое самочувствие. Позже об этих же симптомах у себя сообщили ученики других классов. Сейчас проводятся проверки относительно того, чем именно было вещество, которое ученица школы распылила в классе и которым отравились ее одноклассники.