В Хабаровске состоялось первое заседание по делу об убийстве пауэрлифтера

8 февраля в Хабаровске состоялось первое заседание по делу об убийстве Андрея Драчева, который является чемпионом мира и стран Европы по пауэрлифтингу. Информацию предоставляется на официальном сайте краевого суда.

Сегодня, 8 февраля, в суд Хабаровска начал рассмотрение дела об убийстве известного российского пауэрлифтера Андрея Драчева. Благодаря своим достижениям спортсмен приобрел популярность не только в России, но также и в странах Европы. Тем не менее, его умения не спасли его в драке, которая произошла в прошлом году 20 августа и стала последней в его жизни.

Главный подозреваемый по делу – Анар Аллахверанов. Он также имеет за спиной большой опыт в соревнованиях, однако специализируется в другом направлении. Так, он является бойцом смешанных единоборств. Собственно, эти отличия между ними и послужили поводом для конфликта, который позже перерос в драку.

Молодые люди поспорили между собой, какой вид спорта превосходит другой. Решить спор они поединком в три раунда. В конце третьего Аллахверанов с ноги «уложил» на землю Драчева и добил по голове кулаком. Свою правоту доказать он смог, однако теперь проходит как главный подозреваемый по делу об убийстве. Первое заседание началось сегодня в 10:00 по местному времени, остальные четыре будут проходить в течение месяца и вплоть до 5 марта. По их окончанию судья вынесет приговор для подозреваемого.