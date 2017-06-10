В Самаре десятимесячный мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком и умер из-за серьезных ожогов. Инцидент зафиксирован в одной из квартир многоэтажного дома в Промышленном районе.

Сотрудники Следственного комитета по Самарской области сообщают о случае, в ходе которого в административном центре погиб десятимесячный мальчик. Согласно информации, которую предоставляют, скорее всего, это был несчастный случай, однако расследование по делу продолжается. Так, известно, что ребенок скончался из-за серьезных ожогов, которые получил вследствие того, что опрокинул на себя кипяток. Мальчик находился в том возрасте, когда уже мог самостоятельно передвигаться, держась за какие-то поручни. По этой причине сотрудники правоохранительных органов допускают, что ребенок сам мог перевернуть чайник.

Когда это произошло, его родители вызвали бригаду медиков. Прибывшим на место происшествия сотрудникам оставалось лишь зафиксировать факт смерти – мальчик реанимации уже не поддавался и на тот момент не дышал.