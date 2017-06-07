В Приморье мужчина изнасиловал и убил двух женщин-таксистов

В Приморье пассажира такси обвиняют в двух преступлениях против женщин-водителей. По данным следствия, одну из них он вывез за город Артем и изнасиловал. Спустя время снова совершил нападение на другую женщину-таксиста и убил ее.

Сотрудники МВД по Приморью сообщают о двух случаях нападения на женщин-таксистов, которые произошли в районе города Артем. Согласно информации, которую они предоставляют, от рук злоумышленника пострадали две женщины, одна из них – смертельно. Так, первый случай нападения произошел, когда мужчина вызвал такси, а по вызову приехала женщина. Тогда он назвал адрес, но по дороге сказал, что хочет сменить его и, угрожая водителю перерезать горло ножом, заставил ее выехать за город. После этого он связал ее скотчем и изнасиловал.

Второй случай произошел всего лишь спустя неделю. Мужчина снова вызвал такси и снова за рулем автомобиля, который подъехал к его дому, оказалась женщина. Вначале пассажир вел себя адекватно, однако по дороге задушил таксистку ремнем безопасности, а ее тело вывез в лес и сжег. Автомобиль, который ей принадлежал, он присвоил себе. Теперь его делом заняты правоохранители, решается вопрос о передаче материалов по нему в Приморский суд.