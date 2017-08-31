В Ростовской области злоумышленники продали человека на органы за 1,5 млн рублей

В Ростовской области суда ожидают двое мужчин 23 и 51 года за то, что продали человека на органы за 1,5 миллионов рублей. В преступлении обвиняют жителей Таганрога.

Сотрудники МВД России по Ростовской области сообщают о случае продажи человека на органы местными жителями города Таганрог. Согласно предварительной версии следствия, которую они предоставляют, двое мужчин решили крупно подзаработать и продать человека на органы. Они составили план, а его жертвой выбрали 26-летнего молодого человека. Согласно своему плану, они предложили ему сделку: поехать за границу, чтобы пригнать оттуда автомобиль. На самом деле, таким образом они обманули его, желая продать на органы.

Под тем же предлогом злоумышленники попросили молодого человека пройти медицинское обследование. По результатам этого обследования они поняли, что жертва им подходит, и через интернет договорились о его продаже. По счастливой случайности объявление заметили сотрудники полиции и, работая под прикрытием, договорились о встрече. Таким образом, злоумышленники были задержаны с поличным. Расследование по их делу уже почти завершено, материалы готовят для передачи в суд.