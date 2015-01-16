В московском отделении "Почты России" в посылке нашли карабин и автомат Калашникова

7 февраля в московском отделении "Почты России" при осмотре обнаружили внутри посылки охолощенные карабин и автомат Калашникова. Так объявили в пресс-службе ФГУП.

Представители организации сообщают, что работники, согласно инструкции, досматривали почту посредством специального оборудования. Во время этой проверки в одной из упаковок нашли огнестрельное оружие: охолощенные самозарядный карабин Симонова и автоматическая винтовка системы Калашникова.

Установлено, что почтовое отправление адресовалось Забайкальский край от жителя столицы. Опасную находку передали в полицию, которая должна проверить обстоятельства и определить необходимость возбуждения дела. Правоохранители также получили информацию об адресате и адресанте.