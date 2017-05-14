7 февраля в Казахстане нашли тело младенца в канализационном люке. Как известно, это новорожденная девочка. Инцидент зафиксирован в городе Атбасар.

Сотрудники МВД по Казахстану сообщают о страшной находке, которая вчера потрясла город Атбасар. Согласно информации, которую они предоставляют, там было найдено бездыханное тело младенца. Без пеленок или какой-то одежды его нашли в канализационном люке. О происшествии в местное отделение правоохранительных органов сообщил работник аварийной службы.

Так, мужчина рассказал, что, совершая свою работу, приехал на ремонт канализации. Чтобы добраться до места поломки, ему пришлось залезть в канализационный люк. Осматривая место, он заметил, что в самом низу лежит труп ребенка. Когда он подобрался ближе, то смог заметить, что это тело новорожденной девочки. Ремонтник не смог определить, когда оно могло попасть в канализацию, однако понял, что оно уже точно лежит там какое-то время. Не медля, коммунальщик позвонил в полицию и сообщил о страшной находке. После звонка сотрудники оперативно прибыли по указанному адресу и теперь ведут расследование. Позже они предоставят более точную информацию по делу.