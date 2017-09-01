В Сирии во время авиаударов коалиции США погибли 100 сирийский военных

В Сирии более ста военнослужащих правительственной армии погибли после авиаударов коалиции США. Такую информацию 8 февраля распространяет агентство Reuters со слов источника среди американского руководства.

Формирование, которое пострадало из-за агрессии, включало в себя пешую группу из порядка 500 сирийцев. Их поддерживали силы артиллерии, танки, ракетные установки и минометы. Предполагается, что атака была призвана стать ответом нападению на штаб поддерживаемой США организации "Сил демократической Сирии". Эта группировка, якобы, борется с террористами "ИГ*".

В России заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич заявил, что подобные действия являются "беспрецедентными". Сенатор подчеркивает, что коалиция под руководством США нарушила международное законодательство и проявила откровенную агрессию. По словам Франца Клинцевича, американские военные ещё никогда не проявляли свою позицию столь открыто.