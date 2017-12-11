В Москве у безработного из ТиНАО угнали Lexus за 6,6 млн рублей

7 февраля у безработного из московского ТиНАО угнали автомобиль бренда Lexus, который стоит около 6,6 миллионов рублей. Так уведомили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

36-летний мужчина, не имеющий работы, вечером обратился в полицию с заявлением о краже легковушки. Правоохранители провели проверку и установили, что преступление действительно зафиксировано камерами в поселении Сосенское на Калужском шоссе.

На записях видно, что в среду примерно с 16 до 18 часов неизвестный злоумышленник пробрался на автомобильную парковку, не имеющую охраны, и проник в Lexus LX570. Затем предполагаемый угонщик уехал на чужом транспортном средстве. Полицейские ведут уголовное дело. Они уже разыскивают иномарку и лицо, причастное к её похищению.