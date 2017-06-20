В южной части Охотского моря теплоход со 127 пассажирами застрял во льдах

В южной части Охотского моря теплоход со 127 пассажирами пытается пройти через замерзшие льды. Это судно «Игорь Фархутдинов», также оно перевозит 42 контейнера. Власти Сахалинской области сообщают, что для него есть большой риск застрять.

Стало известно о ситуации, которая разворачивается в водах Охотского моря. Эксперты Морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска отмечают, что в южной их части ситуация требует особого внимания. Там плотность ледовых полей достигает рекордной отметки – десяти баллов. Между тем, в тех льдах курсирует теплоход с пассажирами. Их число практически достигает 130. Как отмечается подцентром, за теплоходом следят через спутниковые карты, ведь в любой момент у него есть риск застрять.

Между тем, судно подготовлено к экстренной ситуации. На борту есть достаточно еды, а также топлива. Корпус теплохода пока цел. Сейчас он все также находится на юге Охотского моря, держа путь в Корсаков.