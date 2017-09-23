Пропавшая жительница Уфы была обнаружена мертвой в шахте лифта

Девушку из Уфы, пропавшую три недели назад, обнаружили мертвой в шахте лифта в здании многоквартирного дома. Об этом стало известно из официального сообщения представителей Следственного комитета по Башкортостану.

Стоит напомнить, ранее стало известно, что 20-летняя уроженка Уфы, являющаяся студенткой пятого курса медицинского университета, пропала без вести три недели назад. 16 января девушка покинула общежитие и более не вернулась. После этого родители пропавшей студентки обратились за помощью к правоохранительным органам и волонтерам.

Сегодня представители СК по Башкирии сообщили журналистам, что девушка была обнаружена мертвой в лифтовой шахте одной из высоток. На данный момент следователями было возбуждено уголовное производство. Последнее слово останется за судебно-медицинскими экспертами.