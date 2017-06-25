На Сахалине мужчина поджег супругу из ревности

В Сахалинской области правоохранители обвиняют мужчину в поджоге своей супруги из-за ревности. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

30-летний житель Южно-Сахалинска вместе с 32-летней женой прибыл на рыболовный стан в Охинском районе, расположенный рядом с мысом Шмидта. По версии следствия, 18 июля прошлого года подозреваемый облил свою благоверную бензином, а затем воспламенил.

Женщина начала гореть, однако рыбаки, находящиеся по соседству, оперативно прибыли к пострадавшей и погасили пламя. Она выжила и была госпитализирована в лечебное заведение с ожогами второй и третьей степеней. Медики обеспечили пациентку необходимыми мерами помощи.

Против мужчины закончили вести расследование. Следователи собрали необходимые доказательства и передали материалы для рассмотрения в судебном порядке.