Полиция задержала китайцев за то, что они жгли деньги на спор

24 января в Китае полиция задержала двоих мужчин за то, что они жгли деньги. Оказалось, что делали они это на спор. Инцидент с китайцами зафиксирован в городе Тяньчан, сообщает South China Morning Post.

В Китае двое мужчин были наказаны полицией за то, что публично сжигали деньги. Необычный и в то же время удивительный случай произошел в городе Тяньчан, подробнее о нем написали местные СМИ. Так, согласно информации, которую они предоставляют, все случилось в одном из городских ресторанов. Двое мужчин вместе выпивали. Когда оба они уже находились в состоянии опьянения, то стали спорить, кто из них богаче.

Как сообщают очевидцы, одними словами все не обошлось, и китайцы решили на деле доказать, что действительно очень состоятельны. Тогда они стали поочередно доставать купюры различного номинала со своих бумажников и поджигать. Действо было заснято на видео другим посетителем ресторана и опубликовано в сеть. Когда оно попалось на глаза правоохранителям, они разыскали нарушителей и обложили их штрафом, каждого в размере одной тысячи юаней.