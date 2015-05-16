Младенца, найденного рядом с убитыми родителями, забрали в больницу

Младенца, которого нашли рядом с убитыми родителями в Павловском Посаде, что в Московской области, забрали в больницу. Состояние его здоровья удалось стабилизировать, сообщает сотрудница детского центра защиты Ксения Мишонова.

Стало известно о дальнейшей судьбе младенца, которого нашли рядом с убитыми родителями в Московской области. Если конкретизировать, это новорожденная девочка. Ее нашли в квартире одной из многоэтажек Павловского Посада. Она плакала, а рядом с ней с перерезанным горлом лежали молодые мужчина и женщина. Несомненно, это намеренное убийство. Виновных в нем уже ищут. Тем не менее, преступник пощадил ребенка, оставив его в живых.

Точно не указывается, сколько ребенок пролежал с мертвыми родителями. Примечателен факт, что квартира, в которой они находились, была закрыта с внутренней стороны на несколько замков. Пока остается непонятным, как убийца пробрался в помещение. Ему за совершенное преступление грозит наказание в виде заключения в тюрьме до конца жизни. Младенец сейчас остается в больнице, в будущем его, скорее всего, передадут родственникам.