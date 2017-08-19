В Тверской области в коровнике обнаружили 160 умирающих собак пород хаски

В Тверской области обнаружили 160 умирающих собак пород хаски и маламут, которых держали в заброшенном коровнике без еды и воды. Инцидент зафиксирован в Андреапольском районе, в деревне Гущино.

Сотрудники Следственного комитета по Тверской области сообщают о случае обнаружения порядка 160 собак, за которыми практически не ухаживали и которых почти не кормили. О тех, кто оставил хаски и других пород собак привязанными в заброшенном коровнике, ничего не известно. Правоохранители как раз разыскивают лиц, которые могут быть к этому причастны, или тех, кто хоть что-то знает об этом.

В сети появилось видео, на которых запечатлено, в каких условия держали тех самых хаски, метисов и маламутов. Все они были привязаны цепями. Их состояние оценивается специалистами как истощенное. По всей видимости, какое-то время им пришлось пробыть без еды и воды. Многие из них уже почти умирали. Пока что по факту происшествия продолжаются проверки, позже в Следственном комитете предоставят дополнительную информацию по делу.