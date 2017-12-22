В Ростове безработная мать заставляла попрошайничать свою дочь в ТЦ

В Ростове-на-Дону безработная мать заставляла попрошайничать свою дочь в ТЦ "Золотой Вавилон". Внимательная посетительница центра сняла происходящее на камеру, а позже опубликовала в сети, дабы привлечь внимание полиции.

Жители Ростова-на-Дону возмущены поступком женщины, которая заставляет попрошайничать свою несовершеннолетнюю дочь. Как стало известно новостному агентству "Версия. Инфо", женщина регулярно приходит в ТЦ "Золотой Вавилон" вместе со своей дочерью и отправляет ее просить милостыню у других посетителей.

Такую тенденцию заметила одна из них и собралась оповестить об этом охрану, однако той не оказалось на месте. Тогда она сняла на камеру своего мобильного телефона, как девочка ходит и просит у прохожих деньги, а после несет их матери. Когда женщина заметила, что ее снимают, она бросилась выбивать у "оператора" телефон из рук. Женщина, которая снимала все, поспешила уйти. После этого она разместила ролик в одной из социальных сетей в надежде на то, что ею заинтересуются в полиции.

К слову, под роликом собралось достаточно много комментариев. Жители Ростова-на-Дону сетуют, что тоже наблюдали подобное действо в "Золотом Вавилоне", однако не были в курсе, для кого девочка попрошайничает. Кроме того, многие из них удивлены, что женщина на вид кажется приличной и вполне обеспеченной, однако так себя ведет.