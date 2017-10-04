В Ленобласти рассерженная учительница ударила ученика головой о стену

В Ленинградской области с жалобой в полицию обратились родители ученика, которого 6 февраля ударила головой о стену рассерженная учительница. Об этом пишут региональные СМИ.

Инцидент произошел в поселке Кузьмоловкий, который находится во Всеволожском районе. Мать заметила у своего ребенка плохое самочувствие и вместе с ним отправилась в больницу. Медики обнаружили у пострадавшего ушиб и сотрясение мозга.

Школьник рассказал, что около 10 утра на перемене он вступил в конфликт с преподавателем в коридоре учебного заведения. Руководство школы подтвердило, что ученик поссорился с учителем из-за собственного неподобающего поведения. Однако сотрудники школы отметили, что после ссоры мальчик не демонстрировал проблем со здоровьем - после окончания занятий он даже прыгал с кувырками в сугроб.

Дирекция и сотрудники правоохранительных органов проверяют обстоятельства происшествия. В настоящий момент ребенок находится в удовлетворительном состоянии.