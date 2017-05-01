Во время чистки ружья погиб ‍племянник главы Ингушетии Евкурова

Вчера вечером погиб племянник главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова Хасан Евкуров. Молодой человек чистил ружье и по неосторожности выстрелил себе в голову.

Стало известно о трагической смерти племянника главы Республики Ингушетия. Согласно данным, которые предоставляют отечественные СМИ, молодой человек, находясь в одиночестве, чистил охотничье ружье. Время от времени он ездит на охоту и в этот раз, по всей видимости, проверял, в каком состоянии находится оружие. Нельзя точно сказать, при каких обстоятельствах это произошло, однако известно одно - Хасана Евкурова нашли лежащим с пробитой головой. Это было огнестрельное ранение именно с его личного ружья.

Юнус-Бек Евкуров уже предоставил комментарий на этот счет. Он подтвердил, что данная трагедия действительно произошла в его семье. Сейчас о находится вдали от дома, в рабочей поезде. В скором времени он планирует вернуться, чтобы успеть на похороны племянника.