В Кемерово главу УК подозревают в организации майнинг-фермы в жилом доме

В Кемерово главу одной из управляющих компаний подозревают в организации майнинг-фермы в подконтрольном жилом доме. Об этом рассказали представители региональной Госжилинспекции 7 февраля.

Жильцы здания №18Б на улице Терешковой отправили сигнал на "горячую линию" ведомства о том, что руководитель УК создал в подсобном помещении технологический комплекс для добычи криптовалюты. Свидетели обнаружили правонарушение случайно.

Инспекторы ведут проверку обстоятельств и определяют законность деятельности. Оборудование было сразу же отключено от электросети и убрано. Теперь специалисты ожидают от подозреваемого документов об общем имуществе многоэтажного дома, при помощи которых определят владельца помещений, в которых установили майнинг-ферму.