В Екатеринбурге актрисе из "Вечного зова" Кудряшовой отказали в пенсии

Актрисе Елене Кудряшовой, известной по популярному сериалу СССР "Вечный зов", отказали в оформлении пенсии. Об этом сообщают местные СМИ.

Вот уже 24 года советская знаменитость живет в Италии. Она сообщает, что за время её пребывания за границей Госфильмфонд утратил все документальные свидетельства её семилетней работы в кинематографе. Представители организации сообщили, что документы поступили к ним в плохом состоянии. Таким образом пенсионный фонд может засчитать лишь те пять лет, которые Елена Кудряшова проработала переводчицей, однако для зачисления пенсионных выплат необходимо ещё два.

Около четырех месяцев назад подала в Октябрьский городской суд. Управляющий бюро адвокатов "Кацайлиди и партнёры" Андрей Кацайлиди считает, что власти незаконно лишили актрису пенсии. Правозащитники намерены доказать, что Елена Кудряшова на самом деле работала в киноиндустрии и была официально трудоустроена не менее семи лет. При этом Андрей Кацайлиди отмечает абсурдность ситуации, ведь работы с участием подзащитной есть, а документы отсутствуют в архивах, несмотря на то, что должны содержаться там не менее 75 лет. После поражения в районном суде, юристы намерены бороться в Областном.