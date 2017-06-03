В Московской области умерла двухлетняя девочка, на которую упал телевизор

В Московской области умерла двухлетняя девочка, на которую упал тяжелый телевизор. Инцидент произошел в городе Апрелевка, когда ее мама ушла в церковь, оставив ее на знакомую.

Стало известно о трагическом случае, в ходе которого в Московской области на двухлетнюю девочку упал телевизор. Сообщается, что это довольно старое устройство, которое относится к поколению ламповых. Оно упало так, что основной удар пришелся на голову ребенка, из-за чего специалисты диагностировали у нее множество серьезных повреждений, в том числе закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Известно, что в момент, когда произошел несчастный случай, рядом с девочкой не было ее родителей. Ее мать ушла в церковь и оставила с ней свою знакомую, чтобы та за ней проследила. Как сообщается, пока женщина находилась в другой комнате, двухлетняя девочка потянула за шнур телевизора и опрокинула его на себя. Он упал с тумбочки и так придавил ее.