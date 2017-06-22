В Донецкой области мужчина испугался и расчленил тело товарища

На Украине в Донецкой области мужчина испугался и расчленил тело своего товарища. Позже части были найдены другим жителем города Константиновка в районе балки возле жилых многоэтажек.

Сотрудники МВД Украины по Донецкой области сообщают о случае нахождения тела человека в городе Константиновка. Его обнаружил один из местных жителей. Он рассказал, что шел возле балки и увидел расчлененное тело. О произошедшем он сообщил в полицию, которая сразу же взялась за расследование. После того, как произошло вскрытие, сотрудники правоохранительных органов пришли в замешательство - мужчина, тело которого было найдено, умер по естественным причинам. Им оставалось понять, кто же решил избавиться от тела таким способом.

Совершая свою работу, правоохранители вышли на "след" товарища погибшего. Выяснилось, что в день его смерти они вместе выпивали в его квартире. Задержанный мужчина признался, что на какое-то время оставил его товарища одного в квартире, а когда вернулся, то понял, что тот мертв. Из-за этого он испугался и решил расчленить тело. Он переживал, что его могут лишить свободы за убийство.