В Санкт-Петербурге нашли тело 11-летнего мальчика, пропавшего ранее

В Санкт-Петербурге нашли тело 11-летнего мальчика, который пропал еще 26 января. О происшествии рассказал правоохранителям его отец, который уже давно проживает в городе и работает водителем рейсового автобуса. Лишь недавно жена с сыном переехали к нему из Киргизии.

Сотрудники МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого пропавший мальчик в Санкт-Петербурге найден мертвым недалеко от станции метро "Купчино". Его поисками занимались еще с конца января. Так как мальчика не могли найти уже достаточно долго, Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Правоохранители стали склоняться к тому, что мальчика убили. В числе подозреваемых оказалась мать ребенка, а также муж ее взрослой дочери. Долгое время с ними проводились допросы, в ходе которых молодой человек, муж дочери матери мальчика, признался в совершении преступления.

Позже тело 11-летнего мальчика нашли. В отношении семьи погибшего продолжаются проверки. В полиции пока не поняли, какие мотивы могли двигать родственником ребенка. Сам он утверждает, что хотел "спокойной жизни".