В Индии мужчина ВИЧ десятки людей‍, притворяясь врачом

В Индии порядка 21 человека заразились ВИЧ-инфекцией из-за мужчины по имени Раджендра Ядав, который притворялся врачом. Инцидент зафиксирован в районе деревни Уттар-Прадеш.

Сотрудники правоохранительных органов в Индии сообщают о случае, в ходе которого мужчина намеренно заразил своих сограждан ВИЧ-инфекцией. Согласно информации, которую они предоставляют, мужчина по имени Раджендра Ядав говорил всем, что он врач. Из-за этого к нему на лечение стекались со всей его деревни. На самом же деле у мужчины не было медицинского образования. Более того, он пользовался старым и грязным оборудованием, и именно это повлекло за собой тяжелые последствия для его пациентов.

Правоохранители Индии объясняют, что особенно в малых городах и деревнях уровень медицины очень слаб. На этом пытаются заработать люди, которыми движет лишь жажда наживы, однако они не задумываются, что подвергают пациентов еще большей опасности. Люди приходят в таким псевдодокторам, чтобы лечить простуду и диарею, однако впоследствии приобретают тяжелые инфекции, в том числе ВИЧ.