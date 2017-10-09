В Омске неизвестный ударил девушку топором по голове

В Омске мужчина с топором набросился на 20-летнюю девушку и ударил ее по голове. Отмечается, что девушке удалось самостоятельно добраться домой и вызвать скорую.

В социальной сети брат пострадавшей девушки рассказал, что его 20-летняя сестра поздним вечером возвращалась домой, когда увидела приближающегося мужчину. Он приблизился и девушка увидела у него в руке топор, постаралась увернуться, однако все же получила один удар по голове. По словам потерпевшей, она плохо помнит все происходящее, каким-то образом ей удалось самостоятельно добраться домой и вызвать скорую.

О состоянии пострадавшей в настоящий момент ничего не сообщается, лишь отмечается, что она получила рубленную травму голову. Нападавшего сейчас разыскивает полиция, а брат девушки ищет очевидцев произошедшего.