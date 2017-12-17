В Архангельске мужчина застрелил брата любимой через дверной глазок

В Архангельске произошло страшное убийство. Так, инструктор по стрельбе через дверной глазок застрелил брата возлюбленной, который был против их отношений. Позднее его ликвидировали сотрудники полиции.

Как стало известно, 5 февраля в Архангельске произошло убийство. В квартиру, где проживал 40-летний тренер по стрельбе, пришел 26-летний брат его невесты, с которой они вместе проживали. Молодые люди все втроем распивали спиртные напитки, пока в один момент девушка не заявила, что ей не нравится поведение возлюбленного. Она вышла на лестничную клетку, поддержать сестру отправился и брат.

Как только родственники вышли, 40-летний мужчина взял ружье, приставил к дверному глазку, и выстрелил в брата любимой. Соседи тут же вызвали полицию, однако задержать подозреваемого так и не получилось, он забаррикадировался в квартире. После того, как правоохранителям все же удалось попасть в квартиру, тренер открыл огонь. Полицейским пришлось стрелять на поражение, в результате чего инструктор по стрельбе был убит.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, полиция берет показания у свидетелей. Было изъято оружие, из которого произвели роковой выстрел.