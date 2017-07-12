В Ленобласти спустя 40 лет пенсионерка вспомнила, что у нее пропал муж

В Ленинградской области пенсионерка обратилась в отделение полиции с заявлением о пропавшем муже. Как оказалось, спустя 40 лет женщина вспомнила, что у нее пропал супруг.

Как стало известно, 78-летняя женщина из Приозерска в Ленобласти пришла в полицию и сообщила, что у нее пропал муж. По словам заявительницы, в 1975 году супруг ушел из дома после обычной ссоры на бытовой почве, однако обратно домой не вернулся. Пенсионерка отметила, что мужчина пропал в Пензе и в настоящий момент о его судьбе ничего неизвестно.

Она не стала объяснять правоохранителям, почему не обратилась в полицию раньше, а также не смогла назвать его особые приметы для ускорения поиска. Как отмечается, в настоящий момент пропавшему супругу пенсионерки должно быть уже около 80 лет.