В Москве появился турок-фетишист, срывающий с женщин трусы

В Москве правоохранители задержали турка-фетишиста, нападающего на молодых девушек. Примечательно, что маньяк их не насиловал, а просто оглушал, срывал с жертв трусы и убегал.

Несколько женщин в Москве подверглись нападению маньяка, который ворует у своих жертв трусики. Одна из его последних жертв, 30-летняя женщина, обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что вечером возвращалась домой и в районе Ленинградского проспекта на нее выскочил мужчина, приметы которого ей удалось запомнить. Он чем-то ударил женщину по голове и она упала. Придя в себя, женщина обнаружила отсутствие колготок и трусов, хотя следов изнасилования не было.

Вскоре правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. Оказалось, что фетишист является уроженцем Турции, который приехал на работу в Москву и трудится на стройке. Отмечается, что на "охоту" за женскими трусиками турок выходил только по ночам.

По предварительным данным, у 33-летнего подозреваемого имеется гражданская жена и маленький сын. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства инцидента.