В Москве сосулька пробила голову 59-летнему мужчине

В Москве упавшая с крыши сосулька пробила голову 59-летнему мужчине. Отмечается, что пострадавший самостоятельно добрался до ближайшего травмпункта.

Как стало известно, сегодня, 6 февраля, в районе улицы Сретенке с крыши Пушкинского лицея № 1500 отвалилась сосулька и пробила голову 59-летнему мужчине. Пострадавшему удалось самостоятельно добраться до ближайшего травмпункта, где ему оказали помощь.

Врачи диагностировали у мужчины ушибленные травмы головы и головного мозга, в настоящий момент он госпитализирован, его здоровью ничего не угрожает.

Стоит отметить, что подобные случаи произошли и в Саратове. Там в больницу попали 15-летний подросток и 59-летний мужчина. Им на голову с крыши упала сосулька, у обоих пострадавших диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.