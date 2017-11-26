В Петербурге наглый вор угнал авто прямо на глазах у владелицы

В Санкт-Петербурге наглый вор угнал автомобиль прямо на глазах владелицы. Как сообщается, он очистил авто от снега, поздоровался с владелицей и, прыгнув в машину, уехал.

Как пострадавшая женщина рассказала сотрудникам полиции, ранним утром 5 февраля она вышла из дома, чтобы отправиться за мужем в аэропорт. Увиденное на улице ее немного шокировало. Возле своего автомобиля женщина заметила незнакомого мужчину, который заботливо очищал ее от снега. Отойдя от шока, женщина окрикнула незнакомца, на что тот помахал ей рукой, сказал "Привет" и, запрыгнув в авто, уехал.

Сумму материального ущерба оценили в 1,4 миллиона рублей. Вскоре правоохранителям удалось найти машину петербурженки, она оказалась в соседнем дворе. Злоумышленник бросил автомобиль, предварительно взломав в ней электронику. В настоящий момент составляется его фоторобот, устанавливается личность и ведутся поиски преступника.