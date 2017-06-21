В Москве во время опасного квеста шея мужчины застряла в цепи

В Москве во время прохождения опасного квеста по поиску человека на шее у мужчины заклинило цепь. Происходящее напоминало фильм ужасов "Пила", так как ни сам мужчина, ни организаторы, не смогли его освободить.

Как сообщается, сотрудникам МЧС Москвы поступил экстренный вызов. Спасателям предстояло отправиться в район Москворечье-Сабурово, где во 2-м Котляровском переулке проходил квест по поиску человека.

Стало известно, что организаторы квеста надели на шею мужчине цепь и ему предстояло из нее выбраться. Позднее все происходящее напомнило легендарный фильм ужасов "Пила". Мужчина попытался самостоятельно выбраться из цепи, однако это ему не удалось. Тогда на помощь пришли организаторы квеста, и спустя некоторое время безуспешных попыток было принято решение вызвать спасателей.

Сотрудники МЧС освободили мужчину и отметили, что цепь заклинило из-за того, что одно из звеньев оказалось повреждено.