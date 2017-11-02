Председатель СК: Администрации школ знали о готовящихся нападениях

Председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал, что в администрациях школ знали о том, что нападения на учеников произойдут, однако игнорировали факты из-за недоверия. По его словам, существуют некие сайты, посвященные колумбайнерам, которые напали на одноклассников в 1999 году.

Накануне Александр Бастрыкин провел расширенное заседание с коллегами из Следственного комитета, в ходе которого подчеркнул, что трагедии в трех школах России можно было бы предотвратить, так как о них заранее знали и в школьной администрации, владели информацией некоторые дети и даже их родители. Речь идет о нападениях российских школьников на места их обучения, в ходе которых они травмировали, в некоторых случаях даже смертельно, своих одноклассников, а также учеников других классов и педагогов.

Бастрыкин рассказал, что существуют сайты, которые посвящены этой теме, и на них заходили ученики, которых позже обвинили в нападениях. В числе таких сайтов находится портал, посвященный так называемым колумбайнерам. Почти 20 лет назад они напали на своих одноклассников с оружием, убив 13 из них и серьезно ранив еще 24. На данном сайте общаются их последователи и те, кто хотят отомстить за свои обиды в школе. Известно, что школьники из Перми, которые устроили поножовщину в школе, ранее бывали на таких сайтах.