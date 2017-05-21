На юго-западе Москвы мужчина до смерти забил собственную мать

На юго-западе Москвы обнаружили труп пожилой женщины. Правоохранителям сообщили, что погибшая проживала вместе с сыном, который, возможно, и является убийцей.

В полицию Москвы поступило сообщение о том, что в квартире по улице Болотниковская обнаружен труп женщины 1966 года рождения. Результаты судмедэкспертизы показали, что женщина скончалась после получения множественных телесных повреждений. Полицейским стало известно, что 52-летняя погибшая проживала в квартире вместе с 35-летним безработным сыном.

По версии следствия, он начал избивать свою мать, после чего оставил ее одну, не оказав помощи, и женщина скончалась. В настоящий момент подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение.

По факту убийства пожилой женщины возбудили уголовное дело, теперь следователи занимаются выяснением всех обстоятельств инцидента. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы.