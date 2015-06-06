В Брянске жильцы пятиэтажки затапливают соседей‍ фекалиями

Сотрудник Центра защиты граждан "Справедливая Россия" в Брянске сообщил о халатности работников аварийной службы. По его словам, они закрывают глаза на то, что в одной из городских пятиэтажек жильцы затапливает соседей‍ фекалиями.

В одной из многоэтажек Брянска уже длительное время не могут решить проблему изношенными коммуникациями. Подробнее о ней рассказал сотрудник "Справедливой России" Евгений Зорин. По его словам, в пятиэтажке износились трубы, и из-за этого у жильцов первого этажа довольно часто из туалета бьют коричневые фонтаны фекалий. Это отходы их соседей сверху. Так как стоки старые, в них образовываются пробки, вследствие чего они пропускают продукты жизнедеятельности владельцев квартир сверху к жильцам снизу.

Проблему пытаются решить уже длительное время, однако в организации, которая обслуживает дом, так и не придумали, что делать. Изредка на вызовы они посылают своих работников, которые пытаются "усмирить бушующие фекалии", однако их мер хватает ненадолго, и вскоре с унитазов вновь бьют зловещие коричневые ключи.