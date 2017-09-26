На востоке Москвы при пожаре в квартире погибли три человека

На востоке Москвы в квартире многоэтажного жилого дома возник пожар. За ночь огонь распространился на площадь до 40 квадратных метров, однако экстренным службам удалось его ликвидировать. Погибли трое, еще четыре человека пострадали.

Сотрудники Главного управления МЧС по Московской области сообщают о случае возгорания на востоке административного центра. Согласно данным, которые они предоставляют, пожар произошел на шестом этаже многоэтажного дома на улице Новоксинская. По предварительной версии, причиной возгорания послужил невыключенный обогреватель. Из-за него загорелись какие-то из вещей, которые находились в квартире. Пламя быстро распространялось, так что, когда его заметили, потушить его самостоятельно владельцы квартиры не смогли.

О происшествии сообщили в пожарную службу, однако мать твоих детей, находящаяся в квартире вместе с ними слишком переживала за их жизни и выпрыгнула с ними из балкона. Они получили тяжелые травмы, однако дети выжили. Известно, что в общей сложности погибли трое, еще четыре человека пострадали.