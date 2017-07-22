В Чикаго скончался актер из сериала "Фрейзер" Джон Махони

СМИ во вторник, 6 февраля, сообщают о том, что англо-американский актер Джон Махони, более известный зрителю по роли Мартина Крэйна в сериале "Фрейзер", скончался в США на 78 году жизни. Точная причина смерти актера в настоящий момент неизвестна.

Как сообщают источники из окружения актера, Джон Махони был госпитализирован в одну из больниц Чикаго 4 февраля, в этот же день он скончался. Истинная причина смерти пока выясняется, однако представители театра, в котором работал Махони, предполагают, что актер ушел из жизни из-за осложнений, вызванных онкологическим заболеванием.

В театре также отзываются о Махони, как о добром человеке, с которым было приятно работать.

Отметим, что за роль Мартина Крэйна в американском сериале "Фрейзер", Джон Махони был дважды номинирован на премию "Эмми".