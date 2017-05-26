В Юрге за долги арестовали стоматологическое кресло

В Юрге приставы арестовали стоматологическое кресло. Это связано с тем, что руководство стоматологической клиники не оплачивало налоги, в связи с чем накопился долг более 350 тысяч рублей.

Как стало известно, приставы нагрянули в одну из стоматологических клиник Юрги. Ее руководство на протяжении нескольких лет не выплачивало налоги, в связи с чем накопилась довольно солидная задолженность, 350 тысяч рублей. Судебным исполнителям пришлось наложить арест на имущество клиники, которое по большей части и приносит ей доход - стоматологическое кресло.

Также во время беседы с начальством пристав отметил, что если клиника не начнет погашать долги, к нему прибавится еще 7% от основной суммы задолженности, а кресло, которое арестовали, будет передано на реализацию. Вырученные с его продажи средства пойдут на погашение долга.

После ареста стоматологического кресла, руководство быстро решило погасить задолженность, чтобы не навлекать еще больших проблем.