В поисках пропавшего малазийского Boeing судно США исчезло с радаров‍

Судно Seabed Constructor, принадлежащее США, пропало с радаров на трое суток в ходе поисковой операции пропавшего в 2014 году самолета Boeing MH370. Позже возобновить связь удалось, сообщает американский телеканал Fox News.

Стало известно, что в Индийском океане пропало судно, права на которое имеет компания из США Ocean Infinity. Оно вышло к берегам Австралии 22 января. Продолжая поисковую операцию по малазийскому Boeing MH370, сигнал о нем в один момент перестал передаваться в автоматической системе идентификации. Это произошло 1 февраля. Так продолжалось в течение трех суток. Специалисты пытались связаться с ним, однако на радарах оно так и не отображалось, однако спустя 80 часов связь удалось восстановить.

Судно до сих пор находится на воде, поэтому точных причин пропажи установить пока не удалось. Некоторые эксперты полагают, что экипаж судна мог намеренно скрывать, где находился в то время, так как несколько лет назад в том районе нашли обломки судна торговцев, которое могло потерпеть крушение еще в XX веке. Возможно, экипаж пытался найти сокровища.