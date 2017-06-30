В Севастополе на 13-летнего подростка рухнули футбольные ворота, он погиб

В Севастополе погиб 13-летний подросток после того, как на него рухнули футбольные ворота. Отмечается, что инцидент произошел в селе Верхнесадовое.

Как стало известно, в Севастополе 3 февраля четверо подростков решили выйти на улицу и поиграть. Они отправились на футбольное поле, однако возле новый ворот было играть неудобно, так как там были лужи. Тогда мальчики решили воспользоваться старыми воротами, сохранившимися еще со времен СССР.

Как только 13-летний подросток встал на место вратаря, начал дуть сильный ветер, который свалил ворота, сваренные из 76-миллиметровой трубы. Мальчик получил довольно серьезные травмы, медики не смогли спасти его жизнь и ребенок скончался. Отмечается, что по факту произошедшего уже начата следственная проверка.