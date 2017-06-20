В Саратовской области умерла женщина, изнасилованная домкратом

В Саратовской области 19-летний парень изнасиловал 41-летнюю женщину домкратом, после чего оставил истекать кровью в машине. Спустя сутки женщина скончалась в больнице от разрыва половых органов.

Как стало известно, парень и его жертва вместе находились на похоронах общего друга. После похорон 19-летний парень предложил женщине подвезти ее домой на машине. Не заподозрив его злых умыслов, женщина села в машину и уехала вместе с насильником. Позднее, на заднем сидении своего автомобиля, подросток изнасиловал женщину, использовав для этого палку и домкрат. Насладившись процессом, насильник бросил свою окровавленную женщину умирать в машине.

Случайные прохожие заметили потерпевшую и вызвали скорую, ее доставили в больницу с сильным кровотечением. Отмечается, что врачи сутки боролись за жизнь женщины, однако на следующий день после изнасилования она скончалась от потери крови и разрыва половых органов.

Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании 19-летнего парня, он не стал отрицать, что является виновником произошедшего. В настоящий момент он находится под стражей, возбуждено уголовное дело, решается вопрос о передаче материалов в суд.