В Нижегородской области мать попросила родственников убить ее сына-алкоголика

В Нижегородской области мать обратилась к родственникам с довольно необычной просьбой. Так, она попросила сестру убить ее сына-алкоголика.

Как стало известно, в августе прошлого года в водоеме около села Румстиха Дальнеконстантиновского района рыбаки нашли тело 40-летнего мужчины со связанными руками. У погибшего также были повреждены ступни, о чем рыбаки и сообщили полиции. В ходе расследования полицейским удалось установить, что убийство собственного сына заказала родная мать.

Так, 59-летняя женщина обратилась к своей 68-летней сестре за помощью Она попросила убить ее сына-алкоголика. Сестра не стала ей помогать, однако передала ее просьбу своей 22-летней внучке. Молодая девушка вместе с парнем и его другом согласились пойти на убийство.

В выбранный день мать, племянница и двое мужчин пришли на квартиру к 40-летнему безработному. Они накинулись на него, связали, повредили ноги и выбросили в водоем. Отмечается, что 40-летний мужчина нигде не работал, много пил и вообще вел асоциальный образ жизни. Именно это и натолкнуло его мать на мысли об убийстве.

В настоящий момент все четверо подозреваемых задержали, им предъявлено обвинение и возбуждено уголовное дело. Стоит отметить, что в содеянном признались только мужчины, женщины же отрицают свою причастность к произошедшему.