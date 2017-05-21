В Петербурге ревнивый мужчина поджег квартиру с бывшей возлюбленной и ее новым любовником

В Санкт-Петербурге ревнивый мужчина решил убить свою бывшую возлюбленную и ее нового ухажера. Для этого он поджег квартиру ее любовника, в результате чего мужчина и женщина скончались от отравления угарным газом.

Как стало известно, 4 февраля на Васильевском острове в квартире на первом этаже по улице Карташихина произошел пожар. Очевидцы произошедшего вызвали на место ЧП сотрудников МЧС, которые быстро справились с возгоранием. После тушения пожара в квартире обнаружили тела мужчины и женщины.

Изначально сотрудники МЧС предположили, что пожар произошел из-за воспламенившейся проводки, однако в ходе дальнейшей экспертизы стало понятно, что это поджог.

Правоохранители вышли на след бывшего любовника погибшей женщины и оказалось, что это он устроил пожар. Таким образом ревнивый мужчина хотел отомстить возлюбленной и ее новому ухажеру. По его словам, она разбил стекло в окне первого этажа и поджог занавески, после чего покинул место происшествия.

По факту поджога и гибели двоих людей возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого. Ведется дальнейшее расследование всех обстоятельств случившегося.