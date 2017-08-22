Сотрудники ГИБДД в Москве задержали Алексея Панина

Сотрудникам московского ГИБДД на МКАД удалось задержать российского актера Алексея Панина. Отмечается, что его могут привлечь к ответственности за систематическое нарушение ПДД.

Как стало известно, на МКАД в Москве сотрудники дорожной полиции задержали Алексея Панина. Как сообщается, за ним числится 248 правонарушений, которые зафиксированы на камеры видеонаблюдения.

По 51 нарушению ПДД на общую сумму около 40 тыс. рублей, на актера могут быть составлены протоколы. Если Панина все же привлекут к ответственности, то ему грозит арест на срок до 15 суток.

Напомним, ранее Алексей Панин на своей странице в социальной сети разместил видеоролик, как он мчится по шоссе. При этом актер не пристегнут ремнем безопасности и снимает себя на камеру мобильного телефона. ГИБДД уже начала проверку данного ролика.

Также ранее друг Алексея Панина заявил, что свои штрафы он заработал из-за проблем с женщинами. Он отметил, что актер расстался со своей девушкой и сильно переживает, потому и давит на педаль газа.