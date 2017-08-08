В Самаре в многоквартирном доме взорвался баллон с газом

В Самаре в многоэтажном доме по улице Димитрова произошел взрыв. В настоящий момент основной причиной произошедшего считается взрыв баллон с газом на 16 этаже 17-этажного дома.

Как рассказали очевидцы произошедшего, примерно в 15:00 по местному времени раздался хлопок, и из окна 16 этажа многоэтажного дома по улице Димитрова повалил дым. В результате произошедшего пострадал один человек, врачи скорой помощи оказывают ему помощь. Сотрудники МЧС эвакуировали из дома около 70 человек и оцепили здание.

Отмечается, что в подъезде, где произошел взрыв, оборвались тросы лифтов, на 16-м этаже, где произошел взрыв, продолжают висеть обломки балкона. Также очевидцы сообщили, что в квартире на 15 этаже обнаружено провисание плит на 10-15 сантиметров.

По предварительным данным, на 16 этаже занимались монтажом натяжных потолков на балконе. Именно поэтому баллон с газом взорвался именно в той части квартиры.

На место происшествия уже приехали следователи СУ СК РФ по Самарской области, которые занимаются расследованием всех обстоятельств произошедшего.