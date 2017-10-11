Судмедэксперт изнасиловал экс-участницу "Дома-2" Аплекаеву после ее смерти

В подмосковном городе Истра судмедэксперта подозревают в том, что он изнасиловал бывшую участницу телепроекта "Дом-2" Оксану Аплекаеву после ее смерти. Отмечается, что в ходе необходимой проверки был обнаружен биологический материал мужчины.

Как известно, тело Оксаны Аплекаевой обнаружили на трассе в Истринском районе со следами удушения в 2008 году. Буквально несколько месяцев назад вскрылись другие жуткие подробности, связанные со смертью погибшей телезвезды.

Сотрудники полиции арестовали судмедэксперта, который занимался установлением причин гибели Аплекаевой. Его подозревают в том, что он изнасиловал девушку уже после того, как она умерла. Во время разбирательств были проведены две экспертизы, однако из которых показала, что на теле звезды обнаружен биологический материал, принадлежащий судмедэксперту.

В настоящий момент он задержан и находится под следствием, ведется дальнейшее выяснение всех обстоятельств произошедшего.