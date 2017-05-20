Курянин забил до смерти пенсионерку за самогон и продукты

В Курске правоохранители открыли уголовное дело на 30-летнего гражданина, проживающего в Солнцевском районе. Жителя подозревают в убийстве пенсионерки за самогон и продукты питания.

По данным сотрудников правоохранительных органов, происшествие случилось третьего февраля этого года. Молодой человек в алкогольном опьянении из села Ниженка Солнцевского района пробрался в чужой дом. В момент пока он думал, что ценного вынести из дома, туда пришла 65-летняя пенсионерка. Подозреваемый нанес несколько ударов кулаком по лицу женщины, в результате чего потерпевшая упала, и тот продолжил избивать ее ногами по голове.

В результате чего пожилая жительница получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась до приезда отряда скорой помощи. Нарушитель порядка похитил из дома мобильный телефон, три бутыля самогона и продукты питания. Подозреваемого полицейские задержали по горячим следам. Назначена судебная экспертиза. Расследование убийства продолжается. Молодому человеку придется понести уголовное наказание.