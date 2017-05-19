У пенсионерки из Иркутска зять украл $8 млн и 52 квартиры в Майами

Пенсионерка из Иркутска обратилась за помощью в американский суд, пожаловавшись на то, что ее зять украл у нее $8 млн и 52 квартиры в Майами. В настоящий момент ее зять и дочь являются фигурантами уголовного дела.

Как стало известно, пенсионерка перевела своему зятю, который вместе с ее дочерью живет в США, $8 млн для того, чтобы он покупал и продавал квартиры в Майами, при этом получал свой процент от проведенных сделок. Мужчина решил пойти против наставлений тещи, он открыл около 30 разных фирм и трастовых фондов, через которые совершал сделки, обговоренные с матерью жены, однако все оформлял на себя и своих партнеров.

Одной из первых покупок мужчины стали апартаменты в башне Трампа в Майами, о которых давно мечтала теща. Таким образом, за 11 лет махинаций, дочь и зять пенсионерки стали владельцами около 52 квартир в различных городах Флориды. Теперь они являются фигурантами уголовного дела.