В Петербурге мужчина в маске совершил вооруженный налет на секс-шоп

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина в маске совершил вооруженный налет на секс-шоп, который расположен на Алтайской улице. Грабитель забрал из кассы 4,5 тысячи рублей и скрылся.

Вечером 4 февраля в Петербурге вооруженный мужчина с оружием вломился в секс-шоп. Как рассказал 25-летний продавец, в магазин вошел мужчина в медицинской маске, однако парень не придал этому особого значения, так как в период обострения заболеваний многие люди ходят в масках. Внезапно этот мужчина достал предмет, напоминающий пистолет, выстрелил из него в стену и потребовал у продавца, чтобы он отдал ему кассу. Перепуганный парень передал нападавшему 4,5 тысячи рублей, после чего грабитель скрылся.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту произошедшего в секс-шопе, в настоящий момент следователи устанавливают личность и разыскивают неизвестного налетчика.