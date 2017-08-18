В Москве избили и обстреляли продюсера Сосо Павлиашвили

В Москве обстреляли и избили продюсера Сосо Павлиашвили Георгия Габелава. Отмечается, что он не понравился соседям по коммунальной квартире, куда его вместе с молодой женой пустил пожить знакомый.

Как стало известно, 28-летний крестник и продюсер Сосо Павлиашвили Георгий Габелава вместе с женой приехал из Тбилиси в Москву на съемки клипа. Изначально он планировал снимать жилье, однако знакомый предложил ему пожить в его коммунальной квартире на улице Дмитрия Ульянова. Отношения с соседями у продюсера не заладились, они всеми силами пытались доказать свои права на квартиру, в которой поселился Габелава.

Он принял решение съехать и даже спокойно погрузил чемоданы, когда внезапно его на разговор позвал сосед. Родственница продюсера, которая стала очевидцем произошедшего, рассказала, что изначально она решила, что сосед хочет принести извинения, однако как бы не так. Он и его зять набросились на крестника Павлиашвили, стали сильно избивать по лицу, для "охраны" квартиры они прихватили с собой тяжелую трубу, нож и травматический пистолет. Удара ножом Георгий не получил только потому, что он выпал из рук соседа.

В больнице у продюсера врачи обнаружили перелом носа и челюсти, а также три пулевых ранения. Как отметила родственница, полиция прибыла на место происшествия довольно оперативно, однако предпринимать какие-либо действия в отношении нападавших не спешила. Полицейский приятно побеседовал с соседом и отпустил его, даже не взяв объяснительную.

Она также добавила, что они не намерены пускать все на самотек, а будут решать проблему через суд.